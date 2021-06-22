Güneyde üç günlük tatil, sektörlerin yüzünü güldürdü

Kıbrıs’ın güneyinde hafta sonuyla birleşerek üç güne çıkan Deniz Yortusu (Kataklismos) tatilinde, turizm ve eğlence sektörünün yüzü güldü.

Mağusa, Baf ve dağ köyleri üç günlük tatilde ziyaretçi akınına uğradı.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın haberine dayanarak üç gün boyunca eğlence merkezlerinin “işlerinin patladığını” yazan Cyprus Mail, yoğun geçen bu günlerin kazananının Mağusa, Baf ve dağ köyleri olduğunu bildirdi.

Rekreasyon Merkezleri Derneği (Osika) Başkanı Neophytos Thrasyvoulou'ya göre, bazı bölgelerde kapasite yüzde yüze ulaştı ve hatta yüzde yüzü aştı.

Thrasyvoulou, Lefkoşalıların Mağusa’yı ikinci şehirleri gördüğünü ve buraya akın ettiğini, Lefkoşa’nın ise sakin günler geçirdiğini söyledi.

Limasollular tatil yeri olarak Baf’ı ve dağ köylerini tercih ettiği için Limasol’daki aktivitelerde yüzde 20 düşüş görüldüğünü bildiren Thrasyvoulou, Larnaka’nın ise normal seyrine devam ettiğini kaydetti.

Buna rağmen Thrasyvoulou, sektördeki temel endişelerin devam edeceği konusunda uyardı, pandemi, yabancı turist eksikliği ve hükümet desteği konusundaki belirsizliklere dikkat çekti.

Kıbrıs’ın güneyinde hükümet Mayıs ayında, 171 yerde daimi ikamet edenler için gecelik konaklamaları sübvanse ederek iç turizmi artırmaya yönelik bir plan duyurmuştu. Bu plan temmuz ve ağustos ayları hariç 30 Kasım'a kadar sürecek.