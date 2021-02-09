Güneyde turist sayısında yüzde 79,9’luk düşüş

Kıbrıs'ın güneyinde 2020 yılında turist sayısında, 2019 yılıyla kıyaslandığında yüzde 79,9’luk düşüş kaydedildiği bildirildi.

Alithia gazetesi, 2020 Ocak-Aralık ayları arasında Kıbrıs'ın güneyine toplam 1 milyon 161 bin 79 turist gittiğini; 2019 yılı aynı dönemde ise bu sayının 5 milyon 77 bin 29 olduğunu yazdı.

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