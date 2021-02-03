Güneyde tüm yolculara 72 saat izole zorunluluğu

Güneyde, bugün alınan kararla, A ve B kategorisinde olan ülkelerden gelen tüm yolcuların 72 saat izole olmaları, bu sürenin ardından ise 72 saat içerisinde PCR testi yapmaları zorunluluğu getirildi.

B kategorisi ülkelerden gelecek yolcular yeni karara ilaveten adaya gelişten 72 saat öncesinde yapılmış negatif PCR testi ibraz etmeye devam edecek.

Ayrıca tüm yolcuların, geldiklerin ülke bakılmaksızın online “CyprusFlightPass” formu doldurmalı gerekiyor.

Kıbrıslı Rum Bakanlar Kurulu’nun bugün aldığı kararlarının yeniden açılması düşünülen turizm için ek önlem olduğu açıklandı.

Değişiklikler 6 Şubat tarihinde itibaren geçerli olacak. Adaya gelişten 72 saat sonra yapılan PCR testinin ücreti ise yolcular tarafından karşılanacak.

16 Ocak’ta revize edilen ülke kategorileri şu şekilde:

A Kategorisi – Şu aşamada düşük riskli ülkeler

3. Ülkeler 1) Avustralya, 2) Yeni Zelanda, 3) Singapur, 4) Tayland

B Kategorisi

Avrupa Birliği üye ülkeler 1) Almanya , 2) Yunanistan, 3) Finlandiya

Schengen Bölgesine üye ülkeler 1) İzlanda, 2) Norveç

3. Ülkeler : 1) Japonya, 2) Çin (Hong Kong ve Makau dahil), 3) Güney Kore, 4) Ruanda

C Kategorisi – A ve B kategorilerine göre daha fazla risk taşıyan ülkeler.

Avrupa Birliği üye ülkeler: 1) Avusturya, 2) Belçika, 3) Bulgaristan, 4) Fransa, 5) Danimarka, 6) Estonya, 7) İrlanda, 8) İspanya, 9) İtalya, 10) Hırvatistan, 11) Letonya, 12) Litvanya, 13) Lüksemburg, 14) Malta, 15) Hollanda, 16) Macaristan, 17) Polonya, 18) Portekiz, 19) Romanya, 20) Slovakya, 21) Slovenya, 22) İsveç, 23) Çek Cumhuriyeti, Birleşik Krallık

Küçük Devletler: 1) Andorra, 2) Monako, 3) Vatikan, 4) San Marino

Schengen Bölgesine üye ülkeler: 1) İsviçre, 2) Lihtenştayn

3. Ülkeler: 1) Cezayir, 2) Fas, 3) Karadağ, 4) Sırbistan, 5) Uruguay



C Kategorisi ülkelerden gelişler Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşları ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nde oturma izni olanlarla sınırlı olmaya devam ediyor. Bu kişiler PCR testini adaya gelişten önce veya sonrasında yaptırma seçeneğine sahip. C Kategorisi ülkelerden gelen kişiler aynı zamanda 14 gün izole ve bu sürenin ardından 48 saat içerisinde PCR testi olmak zorundadır.

Kaynak Cyprus Mail