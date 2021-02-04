Güneyde mutasyona uğrayan virüs görüldü

Güneyde görülen mutasyonlu koronavirüs vakaları nedeniyle, Cumartesi gününden itibaren yurt dışından gelecek yolcular için daha sıkı tedbirler uygulanacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs’ın güneyine Cumartesi gününden itibaren yurtdışından geleceklerin 72 saat süreyle kendilerini izole etmeleri ve ardından, ücretini kendilerinin ödeyeceği PCR testini yaptırmaları gerektiğini yazdı.

Gazete, B kategorisindeki ülkelerden gelecek yolcuların, en geç 72 saat öncesine kadar yapılmış negatif PCR test sonucu sunmalarının yanı sıra, Larnaka ve Baf Havalimanlarında yeniden PCR testi yaptırma zorunluluğu bulunacağını kaydetti.



Mutasyona uğrayan koronavirüs taşıyan 9 vaka tespit edildi



Öte yandan Alithia gazetesi ise, Kıbrıs’ın güneyinde, mutasyona uğrayan koronavirüs taşıyan 9 vaka tespit edildiğini yazdı.

Haberde, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 22-28 Ocak arasında toplanan ve Kıbrıs Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nde tetkik edilen 24 numuneden 9’unun, İngiltere’de mutasyona uğrayan koronavirüs olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Gazete, taramada, Güney Afrika veya Brezilya’da mutasyona uğrayan koronavirüse rastlanmadığının açıklandığını belirtti.

Haberde, dün yapılan açıklamayla birlikte güneyde şu ana kadarki toplam koronavirüs vakalarının 31 bin 263’e, virüsten ölenlerin sayısının da 203’e ulaştığı ifade edildi.