Güneyde ticari denge açığı

Kıbrıs’ın güneyinde, 2023 yılının ilk üç ayını kapsayan ticari denge açığıyla ilgili rakamalar açıklandı.

Alithia gazetesi Kıbrıs Cumhuriyeti İstatistik Ofisi’nin verilerine dayanarak Ocak-Mart 2023’teki ticari denge açığının, 1 milyar 618 milyon 700 bin Euro olan 2022 yılının aynı dönemine oranla artış gösterdiğini ve 2 milyar 567 milyon 500 bin Euro’ya çıktığını yazdı.

Habere göre Ocak-Mart 2023’de toplam mal ithalatı, 2 milyar 466 milyon 400 bin Euro şeklinde kaydedilen 2022 yılının aynı dönemine oranla, yüzde 41.2 artış göstererek 3 milyar 483 milyon 600 bin Euro’ya ulaştı.

Toplam mal ihracatı ise 2023’te (aynı dönem), 847.7 milyon Euro olan 2022 yılının aynı dönemine oranla yüzde 8.1 artarak 916.2 milyon Euro şeklinde kaydedildi.