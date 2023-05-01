Güneyde son 5 yılda uyuşturucu tesirinde 3 bin 760 sürücü

Kıbrıs'ın güneyinde sürücülere uyuşturucu madde testli yapılması uygulaması sonucunda, son 5 yılda toplam 3 bin 760 sürücünün testinin pozitif çıktığı bildirildi.



Güneyde ilgili yasanın geçmesiyle 2018 yılından itibaren sürücülere uyuşturucu testi de yapılabiliyor.



Politis gazetesi, uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma vakalarında ciddi bir artış gözlemlendiğini, 2018-2023 yılları arasında polisin kontrolleri sırasında toplam 3 bin 760 kişinin uyuşturucu madde etkisiyle araç kullandıklarının tespit edildiğini yazdı.

2018 yılında söz konusu rakamın 366 olduğunu ancak 2022 yılında bu sayının bin, 2023 yılının ilk üç ayında ise 456 olduğunu vurgularken, 191 kişinin ise test örneği vermedikleri için tutuklandıklarını belirtti.

Kıbrıs Cumhuriyeti polisinin kontroller sırasında sürücülerden tükürük örneği alarak hızlı test yaptığını, testin pozitif çıkması durumunda ise sürücünün laboratuvar test örneği alınması için karakola götürüldüğünü yazan gazete, suçu kesinleşen bu kişilere 3 yıla kadar hapis ve ehliyetine el konulması gibi cezaların verilebileceğini de aktardı.