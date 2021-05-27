Güneyde sokağa çıkma yasağı 10 Haziran’da sona eriyor

Kıbrıslı Rum Sağlık Bakanı Constantinos Ioannou, perşembe günü yaptığı açıklamada, 29 Mayıs’tan itibaren koronavirüsü kısıtlamalarının üç aşamada hafifletileceğini bildirdi.

Bakanlar Kurulu’nun bugünkü kararına göre, 29 Mayıs’tan itibaren sokağa çıkma yasağı sınırlaması 01.00 – 05.00 arasında olacak; 10 Haziran’dan itibaren gece sokağa çıkma yasağı kaldırılacak.

1 Haziran’dan itibaren evlerde toplanan kişi sayısı, evde sürekli kalan yetişkin ve küçükler dâhil 10 kişiden 20 kişiye artırıldı.

Dini mekânlar, kumarhaneler, konferans ve fuar alanları, tiyatrolar, amfi tiyatrolar ve diğer sanatların icra edildiği kamu alanlarının kapalı bölümlerinde kişi sayısı, her mekânın kapasitesinin %50’si kadar olacak.

Restoranların kapalı bölümlerinin kullanılmasına da sağlık protokolü esasında izin verilecek.

10 Haziran’dan itibaren gece kulüpleri sağlık protokolleri esasında tekrar açılacak. Özel şirketler ve diğer kamu sektöründe personelin yarısı (%50) sınırı kaldırılacak.

Spor alanlarının faaliyetleriyle ilgili kararların ayrıntıları Kıbrıs Spor Teşkilatı tarafından açıklanacak. Bakanlar Kurulu’nun tüm kararları, bir kararnameye göre uygulanacak ve 31 Haziran’a kadar geçerli olacak.

Sağlık Bakanı Constantinos Ioannou, yeni kararların normal koşullara dönmenin diğer önemli bir adımı ve halkın büyük çoğunluğunun işbirliğinin sonucu olduğunu, daha önce duyurulduğu gibi epidemiyolojik verilerin uygun olduğu sürece hükümetin ekonomiyi ve sosyal faaliyetleri yeniden başlatma planında ilerleyeceğini söyledi.

Ioannou, vatandaşların aşılanma çağrılarına yoğun yanıtı ve aşılanmanın artmasının bu yönde karar alınmasına yol açtığını, Kıbrıs’ta halkın %51’inin 1 doz aşısını aldığını, %25’inin de aşılanmasını tamamladığını belirtti.

Kıbrıs Cumhuriyeti, Avrupa Birliği ülkeleri arasında aşılanma konusunda ilk sıralarda ve hatta Haziran 2021’in sonuna kadar en az ilk dozunu yaptıran nüfusun %65’nin aşılanmasına daha da yaklaşmış bulunuyor.

Sağlık Bakanı açıklamasında, iyi epidemiyolojik durumu koruma ve daha fazla gelişme sağlama hedefiyle halktan korunma tedbirlerini uygulamaya devam etmelerini istedi.