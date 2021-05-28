Güneyde seçim yasakları bu gece yarısından itibaren başlıyor

Kıbrıs'ın güneyinde Pazar günü yapılacak genel seçime yönelik seçim yasakları bu gece yarısından itibaren başlıyor.

Fileleftheros gazetesi, siyasi partilerin bugün, seçim yasakları öncesindeki son açıklamalarını yapacaklarını ve siyasi partilerde, oyunu kime vereceği konusunda kararsız olanları ikna edebilmek için telefon trafiği yaşandığını yazdı.

Gazete, Kıbrıs'ın güneyinde yaşayan ve seçmen kütüğüne kayıtlı olup oy kullanma hakkı bulunan 712 Kıbrıslı Türk’ün bulunduğunu anımsatırken, kuzeyde yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronitlerin de 72 saatlik negatif PCR sonucu göstererek adanın güneyine geçip oy kullanabileceklerini kaydetti.

Habere göre Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan tüm Kıbrıslı Rum ve Maronitlerin aşılanmış olduğunu; 193’ü Rum, 50’si Maronit olmak üzere toplam 243 seçmenin güneyde oy kullanabilme hakkı bulunduğunu söyledi.