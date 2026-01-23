Çağrı Anbarcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Bu sabah geçirdiği kalp krizi sonucu 50 yaşında yaşamını kaybeden Çağrı Anbarcıoğlu için iş yeri TAK önünde tören düzenlendi.

Ailesi, iş arkadaşları ve sevenlerinin katıldığı törenin ardından Çağrı Anbarcıoğlu, İsmail Safa Camii'nde kılınan ikindi namazından sonra Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze namazına, ailesinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, milletvekilleri, diğer yetkililer ile çalışma arkadaşları ve sevenleri de yer aldı.

Gürdallı:“Çağrı’ya son görevimizi yapmak için buradayız"

TAK önündeki törende konuşan TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, “Çağrı’ya son görevimizi yapmak için buradayız. Daha dün konuştuk, sohbet ettik, güldük ve bugün bu habere bu olana inanmak çok zor, başta ailesi olmak üzere herkesin başı sağolsun” dedi.

Gürdallı, Çağrı’nın 23 yıldır TAK çalışanı olduğunu, 7 yıldır da birlikte çalışma imkanı bulduklarını ifade ederek, “O’nu çok özleyeceğiz, spor, av, siyaset her anısını, ailesi ile anılarını çok özleyeceğiz, çok üzücü, büyük kayıp, O’nu çok özleyeceğiz” ifadelerini kullandı ve ailesine başsağlığı diledi, “ruhu şad olsun” dedi.

Mutluyakalı:Tesellisi olmayan bir acı yaşıyoruz

TAK Yönetim Kurulu Başkanı Özgül Mutluyakalı da bugün TAK’ta tesellisi olmayan bir acı yaşadıklarını ifade ederek, “Çağrı her anında yüzümüzü güldürürdü, av, spor, siyaset anılarını anlatırdı. Ancak bugün hayatın pamuk ipliğine bağlı olduğunu anladık. Çağrı’yı hep güzel anılarımızda yaşatacağız, ailenin acısını paylaşıyoruz, ruhu şad olsun, Çağrı seni çok özleyeceğiz” dedi.

Çağrı Anbarcıoğlu, annesi, eşi, çocukları ve sevenlerinin gözyaşları arasında çiçeklerle uğurlandı.

Sabah 06.00 sıralarında evinde kalp krizi geçiren Çağrı Anbarcıoğlu, kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 1976 doğumlu Anbarcıoğlu evli ve 2 çocuk babasıydı.