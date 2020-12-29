Güneyde salıdan itibaren kamu ve özel sektör evden çalışacak

Kıbrıs’ın güneyinde Sağlık Bakanlığı bir kararname yayımlayarak yılbaşı gecesi hariç 10 Ocak 2021’e kadar tüm ev ziyaretlerini yasakladı; kamu ve özel sektöre evden çalışma zorunluluğu getirdi ve özel sektörden kararnameye uymasını, zorunlu işler dışında personelini evden çalışmaya teşvik etmesini istedi.



Yayımlanan genelgede, Kıbrıs’ta epidemiyolojik durumun kötüleşmesi ve korona virüsten korunmak amacıyla bir eve sürekli yaşayanlar haricinde girilmesi, yerel saatle 29 Aralık 18.00’den 10 Ocak’a kadar yasaklandı.



Sağlık Bakanlığı, bu yasaktan çocuk bakıcıları ve bakım isteyenlerin bakıcılarının işyerlerinde gerekmesi halinde ebeveynler ve koruyucular muaf tutuldu. Kişisel korunmayla ilgili tüm tedbirlerin alınması istendi.



31 Aralık’ta ise bir evde sürekli yaşayanlar ve çocuklar dâhil iki aileden olmak üzere sadece 10 kişinin bir araya gelmesine izin verilecek.



Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ev dışındaki faaliyetlerle ilgili sınırlamaları da hatırlattı:



Parklar, meydanlar, barajlar, piknik alanları, plajlar, kaldırımlar, marinalar vs. gibi kamu ve özel alanlarda ebeveynlerine eşlik eden çocuklar hariç bir araya gelme 2 kişiyi aşmayacak.

Kamu ve özel alanlarda toplantı veya diğer etkinlikleri, bir araya gelmeler, gösteriler, yürüyüşler, konserler, festivaller, Noel pazarları ve diğer etkinlik yapılmayacak.

Herhangi bir ihlal görüldüğü zaman Polis ve tedbirlerin uygulanmasını kontrol eden otoriteler şu telefon numaralarını arayabilecekler: 1460, 22606803 ve 22606804.



Ayrıca işyerlerinde koronavirüsün yayılmasından korunmak amacıyla, 30 Aralık’tan 10 Ocak’a kadar kamu ve özel sektör acil durumlar için iskelet kadroyla çalışacak. Geri kalan personel evden hizmet verecek.



Yılbaşı için en fazla 10 kişi ve iki aileye izin verilecek

Güneyde yeni kararlarda, sadece yeni yıl nedeniyle 31 Aralık Perşembe günü geçerli olacak şekilde, evlerde daimi ikamet edenlerin haricinde çocuklar dahil olmak üzere sayıları 10 kişiyi geçmeyecek şekilde ve yalnızca iki aileden olmak üzere başka kişilerin bulunmasına izin verildiği de ifade edildi.

Açık alanlarda ikiden fazla kişi bir araya gelemeyecek

Kıbrıs'ın güneyinde açık kamusal ve özel alanlardaki yasaklamaların geçerli olmaya devam edeceği de belirtilirken, parklar, meydanlar, barajlar, piknik alanları, plajlar, kaldırımlar ve marinalar gibi kamu ve özel toplanma alanlarında, yanlarında küçük çocukları olan aileler hariç, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandığı anımsatıldı.

