Güneyde, Sağlık Bakanı ile birlikte kabinede 6 yeni isim

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis dün kabinedeki 6 yeni ismi açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’na Mihalis Hacıpandelas, Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı’na Stefi Draku, Hükümet Sözcülüğü’ne Marios Pelekanos, Hükümet Sözcü Vekilliği’ne Niovi Parissinu, Sosyal Refah Müsteşarlığı’na Anastasia Anthusi ve Başkanlık Basın Bürosu Müdürlüğü’ne Andreas Yosif atandı.

Alithia gazetesi, sağlık bakanlığı için önerilen Adamos Adamu’nun AKEL’den gelen yoğun baskı nedeniyle görevi reddetmesi üzerine görevin Hacıpandelas’a verildiğini yazdı.

Gazete, Adamu’nun nihai yanıtını dün sabah Anastasiadis’in BM Temsilcisi Jane Holl Lute ile görüşmesinden hemen önce ilettiğini ve DİSİ Başkanı Averof Neofitu ile Başkan Yardımcısı Haris Yeorgiadis’in, Anastasiadis ile istişarede bulunarak listeye son şeklini verdiğini kaydetti.

Görüşmenin hemen ardından isimlerin açıklandığını belirten gazete, Sağlık Bakanlığı’na Mihalis Hacıpandelas, Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı’na Stefi Draku, Hükümet Sözcülüğü’ne Marios Pelekanos, Hükümet Sözcü Vekilliği’ne Niovi Parissinu, Sosyal Refah Müsteşarlığı’na Anastasia Anthusi ve Başkanlık Basın Bürosu Müdürlüğü’ne Andreas Yosif’in atandığını; geriye kalan bakanlıklarda ise değişiklik yapılmadığını yazdı.

Haberde, Başkanlık Basın Müdürü olan Viktoras Papadopulos’un da Dışişleri Bakanlığı Basın Bürosu’na atandığı belirtildi.

Haravgi gazetesi de, geniş tabanlı hükümet yerine sağ eğilimli bir kabinede karar kılan Anastasiadis’in yeni listesindeki kişilerin Kıbrıs sorunu ile mülteci sorununda aşırı sağ tezleri olduğunu yazdı.

Haberde, atanan iki bakanın da DİSİ’den olduğuna işaret edildi.

AKEL de meclis komite başkanlarını belirledi

Gazete, bir diğer haberinde ise, AKEL’in Meclis komite başkanlarının kim olacağına karar verdiğini ve dün isimleri açıkladığını yazdı.

Haberde, Meclis İçişleri Komitesi Başkanlığına Aristos Damianu, İnsan Hakları Komitesi Başkanlığına İrini Haralambidu, Çalışma Komitesi Başkanlığına Andreas Kafkalias, Göçmenler Komitesi Başkanlığına Nikos Kettiros ve Tarım Komitesi Başkanlığına Yannakis Gavriil’in atandığı belirtildi.