Güneyde hayvancılığa 9 milyon Euro destek

Kıbrıs'ın güneyinde Bakanlar Kurulu, yem fiyatlarında yaşanan hızlı artış nedeniyle hayvancılık sektörünün desteklenmesi için yaklaşık 9 milyon Euro’luk destek fonunu onayladı. Kıbrıs Tarım Bakanı Kostas Kadis, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, söz konusu desteğin, durumu düzene sokacağını, tarım-gıda zincirinin çalışabilmesi için zaman tanıyarak çiftçileri rahatlatacağını ve mali yükü sadece yetiştiricilerin omzuna değil tüm ilgili taraflara dağıtacağını ifade etti. Ayrıntılı olarak koyun ve keçi yetiştiricilerine 3,2 milyon Euro, domuz yetiştiricilerine 2,7 milyon Euro, inek yetiştiricilerine 1,7 milyon Euro, kümes hayvanları yetiştiricilerine 1,3 milyon Euro ve tavşan yetiştiricilerine 25 bin Euro destek ödenecek. Larnaka ve Limasol’da yangınlardan etkilenen bölgelerle ilgili olarak ise Tarım Bakanı Bakanları Kurulu’nun ekonomik desteğin tüm çiftçi kategorilerini kapsayacak şekilde genişletilmesine karar verildiğini dile getirdi. Ayrıntılar önümüzdeki günlerde açıklanacak.