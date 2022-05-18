Güneyde hayvancılar öfkeli

Hayvancılar Kıbrıs’ın güneyinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın önüne süt döktüktü, saman balyalarını ateşe verdi. Hayvancılar öfkeli bir protesto ile Hellimin coğrafi tescilinin uygulanmasını talep etti.

Cyprus Mail’in haberine göre eylem, Tarım Bakanı Kostas Kadis'in sütün üretim maliyetinden daha ucuza satılması nedeniyle hayvancıların "çok zor durumda" olduğu açıklamasından bir gün sonra gerçekleşti.

Çocuklar da dahil olmak üzere aileleri ile birlikte farklı çiftçi örgütlerine bağlı hayvan yetiştiricileri, geleneksel Hellim üretiminde PDO mevzuatının derhal uygulanmasını talep etmek için saat 11.30'da başkanlık sarayının önünde toplandı.

Hayvancılar, talepleri ile ilgili bir muhtıra sunmak için GSP stadyumunun otoparkında buluşarak Cumhurbaşkanlığı sarayına gitti. Cumhurbaşkanlığı Sarayı girişine süt döken hayvancılar, saman balyalarını ateşe verdi.