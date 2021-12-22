Güneyde gelen turist sayısı artsa da 2019’un yarısına ulaşabildi

Kıbrıs’ın güneyine Ocak-Kasım 2021 döneminde “gelen turist” sayısının 2020’ye göre arttığı ancak 2019’daki değerlerin yarısına ulaşabildiği belirtildi.

Alihtia ve diğer gazeteler, güneydeki İstatistik Dairesi verilerine dayanarak bu yılın Ocak-Kasım döneminde gelen yolcuların, coronavirüs pandemisine karşı sıkı önlem alınan 2020’ye göre yüzde 195,9 (1,21 milyon kişi) arttığını ancak 2,02 milyon turistin “geliş” yaptığı 2019’un yüzde 52,4 altında kaldığını yazdı.

Habere göre 2020’de gelen turistlerin geldikleri ülkelere göre dağılımı ise şöyle: yüzde 22,7 İngiltere, yüzde 10 Almanya, yüzde 9,6 Rusya, yüzde 8,8 Polonya, yüzde 8,5 Yunanistan ve yüzde 7,7 İsrail.

