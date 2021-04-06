Güneyde en büyük turizm pazarına sahip ülkeler kırmızı listede

2021 turizm sezonunun ilk yarısını “kayıp” addeden Kıbrıs'ın güneyindeki turizm sektörü, ikinci yarında 2019 rakamlarının yüzde 40-50’si yakalanabilirse 2 milyon civarında turist gelişi beklerken, Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın ülkelerin yeni tip coronavirüs epidemiyolojik görüntüsü hakkında bilgilerini güncelleyerek dün yayınladığı ülkeler kategorisi turizm sektörünü belirsizliğe itti.

Politis “Bu Yıl İçin Bahis 2 Milyon Turist” başlıklı haberinde PASİKSE Genel Müdürü Filokipros Rusunidis’e dayanarak 2019’da Kıbrıs'ın güneyine giden turist sayısının 3 milyon 900, turizm gelirinin de 2 milyar 300 milyon Euro olduğunu hatırlattti ve bu yılın ikinci yarısında 2019 turist sayısının yüzde 40-50’si yakalanabilirse sektörün ayakta kalabileceğini açıkladı.

Öte yandan Haravgi Kıbrıs'ın güneyinin en büyük turizm pazarlarından olan ülkelerin (İngiltere, Rusya, Yunanistan, Almanya, İsveç), Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenerek dün yayınlanan ülkeler listesinde kırmızı kategoride, İsrail’in ise turuncu listede yar aldığını haber verdi.

Gazeteye göre, dün yayımlanan liste uyarınca kırmızı kategorideki ülkelerden gelecek kişilerin, yolculuklarından en az 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi ibraz etmesi, Kıbrıs'a varışlarında yeni bir test yapılması ve bu test sonuçlanana kadar karantinada kalması gerekiyor. Turuncu kategorideki ülkelerden gelenlerin de yolculuktan en az 72 saat önce yaptırılmış negatif sonuçlu PCR testi yaptırmaları isteniyor ve Kıbrıs'a varışlarında kendilerine yeniden test yapılabilecek.

Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti geçen hafta, aşılarını tamamlamış olan turistlerin ülkeye girişlerini serbest bırakma kararı almıştı.