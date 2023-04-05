Güneyde düzensiz göçmen taşıyan kişiye iki yıl hapis

Kıbrıs'ün güneyinde düzensiz göçmen taşımaktan yakalanan 52 yaşındaki kişi hapse mahkûm edildi.

Alithia’nın haberine göre, 24 Şubat’ta Mağusa bölgesi açıklarında saptanan tekne ile ülkeye 21 düzensiz göçmen taşıdığı belirlenen kişi, dün çıkarıldığı “Mağusa Kaza Mahkemesi” tarafından 24 ay hapse mahkum edildi.