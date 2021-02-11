Güneyde çifte cinayet/ Zanlı yakalandı

Kıbrıs’ın güneyinde Lefkoşa’ya bağlı Ergates bölgesinde bu sabah çifte cinayet işlendiği haber verildi.

Güneydeki haber kaynakları, bu sabah saat 06.30 civarında, bir adamın karısını ve 21 yaşındaki oğlunu bıçaklayıp öldürerek kayıplara karıştığını duyurdu.

Çiftin evde bulunan genç yaştaki diğer çocuğu da olay sonucunda yaralandı.

Cinayet zanlısı yakalandı

Zanlının tespit edilmesi için arama çalışması başlatan polise havadan helikopter de katkıda bulundu. Kayıplara karışan cinayet zanlısı, öğleden sonra Halepianes bölgesinde, terk edilmiş bir binada polis tarafından yakalandı.

Zanlının tasarrufunda iki bıçak bulunduğu, öte yandan ellerinden yaralanmış olan kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.