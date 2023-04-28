Güneyde boşanma başvuruları artık internet üzerinden

Kıbrıs'ın güneyinde 1 Mayıs itibarıyla boşanma başvurularının artık internet üzerinden yapılacağı belirtildi.

Haravgi gazetesi, Kıbrıs Rum Kilisesi'nin açıklamasına dayanarak, boşanma talebinde bulunacak kişilerin, başvurularını artık internet üzerinden yapacağını yazdı.

Gazete, ilgili tarihten itibaren yapılacak internet dışındaki diğer başvuruların ise kabul edilmeyeceğini belirtti.