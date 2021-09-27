Güneyde bazı şirketler destek planlarından para alabilmek için sahte veriler beyan etti

Kıbrıs’ın güneyindeki bazı şirketlerin, 2020 yılının Mart ayında pandeminin ekonomi üzerindeki etkilerinin hafifletilmesine yönelik uygulanan destek planlarından para alabilmek için sahte veriler beyan ettikleri tespit edildi. Kıbrıs Çalışma Bakanı, PIK’e yaptığı açıklamada, Çalışma Bakanlığı’nın yaptığı ve yapmaya devam ettiği denetimlerde sahte verilerin beyan edildiğinin saptandığını söyledi. Bakan, bazı durumlarda paraların iade edildiğini sözlerine ekledi. Verilen yardımın iade edilmediği durumlarda ise bakanlığın anapara borcuna mahsup etme hakkına sahip olduğunu ve mahkeme aracılığıyla talep edebileceğini kaydetti. Ekim sonunda, pandemi sebebiyle uygulanan destek planlarının sona erecek olmasını yorumlayan Çalışma Bakanı, destek planları sona erse bile, devletin vatandaşları desteklemesi için tutarlı bir politika uygulandığını ifade etti. Uygulanan destek planlarının maliyetinin 1 milyar Euro’yu aştığına dikkat çekti.