Güneyde Astrazeneca aşısı olan bir kadın daha tromboz geçirdi

Kıbrıs'ın güneyinde 40 yaşındaki bir kadının, tromboz nedeniyle dün akşam Lefkoşa’nın güneyindeki devlet hastanesine yatırıldığı ve hastanın, iki hafta önce AstraZeneca aşısı olduğu bildirildi.

Güneydeki haber kaynakları, kadının ameliyat geçirmeden önce yapılan muayenesinde tromboz saptandığını ve bunun aşı kaynaklı olup olmadığının araştırılması için tüm tıbbi bilgilerin Avrupa İlaç Örgütü’ne gönderildiğini duyurdu.

Tedavisi devam eden kadının sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.