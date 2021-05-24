Güneyde aşı sonra 5’inci tromboz vakası

Kıbrıs'ın güneyinde koronavirüs aşısından sonra 5’inci tromboz vakasının görülmesi, vakalardan birinin de hayatını kaybetmesi tedirginliğe neden oldu.

Politis haberi “Tromboz Aşılama Programımızı Tehdit Ediyor… 40 Yaşındaki Kadında Görülen Yeni Tromboz Endişeleri Artırıyor ve Kaygı Yaratıyor” başlığıyla manşete çekti.

Politis'e göre, aşılama programı çerçevesinde ilk doz aşı yapılmış kişi sayısı nüfusun yüzde 50’sine ulaşılmak üzere. Kıbrıs Sağlık Bakanlığı aşı randevusunu kaçıranlara ikinci fırsat tanımaya devam ederken, aşı sonrasında 5’inci tromboz vakası görülmesi ve vakalardan 4’ünün Astra Zeneca aşısı yaptırmış olması toplumda kaygıya neden oldu.

Aşıya karşı mesafeli durulmasından endişelenen Kıbrıslı yetkililer, aşının kullanım şartlarının değiştirilmesi gerekip gerekmediğini sorgulamaya başladı.

Uzmanlar, aşıdan 10 gün sonra gelişen tromoz vakalarıyla ilgili bütün tıbbi verilerin Avrupa İlaç Örgütü’ne gönderileceğini duyurdu.

Kıbrıs'ın güneyinde bugüne kadar uygulanan bütün aşılarda tromboz, yüz felci, deride alerjik reaksiyonlar ve mide-bağırsak bozukluklarının da bulunduğu 40 ciddi yan etki kaydedildi. Kuzeyde ise bu yönde bir veri açıklanmadı.

Ada'nın güneyinde 5 ay önce başlayan aşı uygulaması çerçevesinde düne kadar 359 bin 952 kişiye (nüfusun yüzde 48,6’sı) ilk doz aşı, 515 bin 192 kişiye de (nüfusun yüzde 21’i) ikinci doz aşı yapıldığı bilgisi verildi.