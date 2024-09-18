Güneyde Ağustos ayı turist sayısında rekor kırıldı
Kıbrıs’ın güneyinde Ağustos ayı turist sayısında rekor kırıldığı bildirildi.
A+A-
Kıbrıs’ın güneyinde Ağustos ayı turist sayısında rekor kırıldığı bildirildi.
Haravgi gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti İstatistik Dairesi’nin verilerine göre Ağustos ayında adanın güneyine 554 bin 923 turist gittiğini yazdı.
Gazete, bu yılın Ocak-Ağustos ayları arasında ise 2 milyon 758 bin 627 turistin gittiğini kaydetti.
Haberde, geçen yılın aynı dönemindeki turist sayısının da 2 milyon 648 bin 795 olduğu anımsatıldı.
Foto: Arşiv
Bu haber toplam 141 defa okunmuştur