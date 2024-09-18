Güneyde Ağustos ayı turist sayısında rekor kırıldı

Kıbrıs’ın güneyinde Ağustos ayı turist sayısında rekor kırıldığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti İstatistik Dairesi’nin verilerine göre Ağustos ayında adanın güneyine 554 bin 923 turist gittiğini yazdı.

Gazete, bu yılın Ocak-Ağustos ayları arasında ise 2 milyon 758 bin 627 turistin gittiğini kaydetti.

Haberde, geçen yılın aynı dönemindeki turist sayısının da 2 milyon 648 bin 795 olduğu anımsatıldı.