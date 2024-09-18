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Güneyde Ağustos ayı turist sayısında rekor kırıldı

Güneyde Ağustos ayı turist sayısında rekor kırıldı

Kıbrıs’ın güneyinde Ağustos ayı turist sayısında rekor kırıldığı bildirildi.

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Kıbrıs’ın güneyinde Ağustos ayı turist sayısında rekor kırıldığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti İstatistik Dairesi’nin verilerine göre Ağustos ayında adanın güneyine 554 bin 923 turist gittiğini yazdı.

Gazete, bu yılın Ocak-Ağustos ayları arasında ise 2 milyon 758 bin 627 turistin gittiğini kaydetti.

Haberde, geçen yılın aynı dönemindeki turist sayısının da 2 milyon 648 bin 795 olduğu anımsatıldı.

Foto: Arşiv

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