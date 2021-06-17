Güneyde Adalet Bakanı istifa etti

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Adalet Bakanı Emily Yiolitis görevinden istifa etti.

Yioltisi’in, kendisini yönetimdeki "en zayıf halka" olarak gösteren ve bakanlıktaki varlığını verimsiz ve sorunlu hale getiren bir değişiklikle ilgili devam eden raporların ardından istifa ettiği bildirildi.

Yiolitis, endişeleri üzerine telefonda Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile konuştuğunu ve kendisine sürpriz bir şekilde kabinedeki varlığının hükümetin ve şahsen kendisinin imajına zarar verdiğini söylediğini açıkladı.