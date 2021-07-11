Güneyde 849 yeni vaka

Güneyde son 24 saatte 63 bin 665 PCR ve hızlı test sonucu 849 Coronavirüs vakası belirlendi, can kaybı olmadı, yüzde 1.33 pozitiflik oranı açıklandı.

Devlet hastanelerinde 34'ünün durumu ağır olmak üzere 139 Covid-19 hastası bulunuyor.

Güneyde bugüne kadar toplam vaka sayısı 84.272.