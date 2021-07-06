Güneyde 827 yeni vaka
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 827 yeni pozitif vakaya rastlandı, can kaybı yaşanmadı.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 827 yeni pozitif vakaya rastlandı, can kaybı yaşanmadı.
Güneyde bugün pozitiflik oranı 1,99 oldu.
Kıbrıs Sağlık Bakanlığı 89 kişinin hastanede tedavi gördüğünü, 26 kişinin durumunun ciddi veya kritik olduğunu açıkladı.
Salgının geçen yıl Mart ayında başlamasından bu yana ölüm sayısı 380 iken, kaydedilen toplam vaka sayısı 79.636'ya yükseldi.
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Etiketler : güney, Coronavirüs