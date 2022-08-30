Güneyde 6 aylık turizm geliri: 835,7 milyon Euro

Kıbrıs’ın güneyinde 2022 yılının ilk altı ayında turizm geliri 835,7 milyon Euro olarak açıklandı.



Fileleftheros gazetesinin haberine göre, geçen yıl 6 aylık dönemde turizmden 258,8 milyon Euro gelir elde edilmişti. Bu sene turizm geliri katlanarak arttı.

Kıbrıs İstatistik Dairesi tarafından dün yayımlanan bilgilere göre, adanın güneyinde 2021 yılının Haziran ayında 135,8 milyon Euro olan turizm geliri, 2022 yılının Haziran ayında yüzde 115,5 artarak 292,7 milyon Euro’ya ulaştı.

Turizm tarihindeki en iyi yıl olarak nitelendirilen 2019 yılıyla kıyaslandığında, Haziran ayındaki gelişlerin 2019’un yüzde 73’üne, turizmden elde edilen gelirlerin ise 2019 yılı Haziran ayının yüzde 83,5’ine ulaştığı dikkat çekiyor.