Güneyde 529 yeni vaka
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 45.212 test sonucu 529 yeni pozitif vakaya rastlandı, can kaybı yaşanmadı.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 45.212 test sonucu 529 yeni pozitif vakaya rastlandı, can kaybı yaşanmadı.
Hastanelerde 20'sinin durumu ağır olmak üzere 54 Coronavirüs hastasının bulunduğu açıklandı.
20 hastanın yedisi entübe, üçü yoğun bakım ünitesinde ve 10'u Yüksek Bağımlılık Birimi'nde yatıyor.
Bugüne kadar toplam pozitif sayısı 76.862 oldu.
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Etiketler : güney, Coronavirüs