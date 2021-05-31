Güneyde 50 yeni vaka

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 47.063 test yapıldı 50 yeni pozitif vaka tespit edildi, Covid-19 kaynaklı ölüm yaşanmadı.

Güneyde 70 kişinin hastanede tedavi edildiği, 31'inin ciddi veya kritik durumda olduğu açıklandı.

Virüsün şu ana kadar 240 erkek ve 120 kadının hayatına mal olduğu belirtildi.

Hastaneye yatırılanların 17'si entübe durumda.