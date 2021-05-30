Güneyde 44 vaka, pozitiflik oranı 0.09

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 47.156 PCR ve hızlı test sonucu 44 yeni vaka tespit edildi, pozitiflik oranı yüzde 0.09 oldu.

Pandeminin başlangıcından bu yana toplam ölüm sayısı 360'ta kaldı. Şu anda güneyse hastanede 32'si ağır olmak üzere 73 koronavirüs hastası bulunuyor.

Durumu ağır olan 32 hastanın 23'ü yoğun bakımda. 47.156 testin 5210'u PCR ve geri kalanı hızlı antijen testlerden oluştu.

Tespit edilen 44 pozitif vaka, teyit edilmiş vakaların temaslı takibinden 7, gelen yolculardan 7, özel girişimden 5, hastane laboratuvarlarından 1, özel laboratuvar hızlı testlerinden 2 ve kamu hastanelerinin hızlı test programından 22 olduğu belirtildi.