Güneyde 41 yeni vaka

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte yapılan 49.462 test sonucu 41 yeni pozitif vakaya rastlandı, can kaybı yaşanmadı.

Güneyde 18'i ağır ya da kritik durumda olan 45 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Geçen yıl Mart ayında salgının patlak vermesinden bu yana Covid'den ölüm sayısı 363, kayıtlı vaka sayısı ise 72.750'ye ulaştı.