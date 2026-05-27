“Şüpheli hareketler sergileyen zanlıların üzerinde uyuşturucu çıktı”

Lefkoşa’da yapılan kontrol esnasında sergiledikleri şüpheli hareketler sonrasında yapılan aramada üzerinde uyuşturucu bulunan zanlılar S.H.Ş ve S.E. 3 gün tutukluluk aldı.

Mahkemede meselenin detaylarını anlatan polis memuru Kenan Mulla, 26 Mayıs 2026 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Lefkoşa' da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde Lefkoşa Polis müdürlüğüne bağlı bir polis ekibi tarafından yapılan kontrol esnasında şüpheli hareketler sergileyen Lefkoşa'da sakin zanlılar S.H.Ş ve S.E.’nin tasarruflarında yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu ve zanlıların suçüstü tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın yeni olduğunu alınan emarenin analize gönderileceğini ayrıca zanlıların vermiş oldukları ifadenin teyit ve tekzip edileceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel zanlıların soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.