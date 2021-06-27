Güneyde 216 yeni vaka

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 216 yeni pozitif vakaya rastlandı, can kaybı yaşanmadı.

18'i ağır olmak üzere 50 kişi hastanede tedavi altına alındı. 18 kişiden sekizi entübe, ikisi yoğun bakımda ve 18'i yüksek bağımlılık ünitesinde olduğu öğrenildi.

Yüzde 0,56 pozitiflik oranıyla toplam 38.787 PCR ve hızlı test yapıldı.