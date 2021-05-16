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Güneyde 165 yeni vaka, ölüm yok

Güneyde 165 yeni vaka, ölüm yok

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 63.798 test yapıldı, 165 yeni pozitif vakaya rastlandı.

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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 63.798 test yapıldı, 165 yeni pozitif vakaya rastlandı.

Üst üste ikinci gün ölüm olmadı.

Güneyde, Covid-19'lu toplam 157 hasta hastanede tedavi görürken, 50'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bunlardan 27'si entübe durumda Covid-19’la mücadele ediyor.

Güneyde şu ana kadar toplam vaka sayısı 71.064.

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