Güneyde 165 yeni vaka, ölüm yok
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 63.798 test yapıldı, 165 yeni pozitif vakaya rastlandı.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 63.798 test yapıldı, 165 yeni pozitif vakaya rastlandı.
Üst üste ikinci gün ölüm olmadı.
Güneyde, Covid-19'lu toplam 157 hasta hastanede tedavi görürken, 50'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bunlardan 27'si entübe durumda Covid-19’la mücadele ediyor.
Güneyde şu ana kadar toplam vaka sayısı 71.064.
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Etiketler : güney, Coronavirüs