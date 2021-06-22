Güneyde 122 yeni vaka

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 122 yeni pozitif vakaya rastlandı, can kaybı yaşanmadı.

Hastanede 19'u ağır olmak üzere 47 Coronavirüs hastası bulunuyor. 19 hastanın dokuzu entübe, ikisi yoğun bakım ünitesinde ve sekizinin yüksek bağımlılık ünitesinde olduğu açıklandı.

Toplam 37.674 PCR ve hızlı testler sonucu 122 vaka yüzde 0.32'lik bir pozitiflik oranı ile oldu.