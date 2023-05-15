Güneyde 1 haftada 2 bin 300 trafik ihlali

Kıbrıs'ın güneyinde 8-14 Mayıs tarihlerini kapsayan dönemde 2 bin 300 trafik ihlalinin kaydedildiği belirtildi.

Politis gazetesi, polisten elde ettiği verilere dayanarak en fazla ihlalin bin 188 ile hız sınırının aşılmasında yaşandığını, bunu ise cep telefonu kullanma, emniyet kemeri takmama, alkollü araç kullanma gibi suçların takip ettiğini yazdı.