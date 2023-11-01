“Güney, Pile’deki çalışmalarını ivedi olarak durdurmalı”

Dışişleri Bakanlığı görevine atanan Tahsin Ertuğruloğlu, Pile – Arçoz yolu ile ilgili yaşanan sürece ilişkin bakanlık binasında basın toplantısı düzenliyor.

Basın toplantısında ilk olarak Pile’nin Kıbrıslı Türk muhtarı Veysal Güden konuştu.

Güden’in açıklamasında satır başları şöyle:

“Birlikte yaşamak için çaba sarf edeceğiz”

“Pile’de yaşayan Kıbrıslı Türk nüfus, Kıbrıs’ın kuzeyiyle bağını her geçen gün arttırıyor. Geçmişteki nüfus yapısından farklı bir nüfus yapımız var. Toplumlararası geçişler yoğunlaştı. Beyarmudu en fazla kullanılan ikinci geçiş noktası. Ben bugün 65 dakikada geçebildim. Bu bekleyiş her gün bekleyenler için sıkıntılı bir durum. Bu konuda, konunun bölgedeki muhatabı üsler yönetimiyle uzun süren görüşmelerimiz oldu. Britanya’nın AB’den çıkmasının ardından yeni bir sürece girildi. Brexit anlaşması, Pile’deki Kıbrıslı Türklere ilişkin çalışmaların iki yerine dört ayaklı bir hale getirdi. Bu kapsamda çıkış yolu bulmamız gerekiyordu. Elimizdeki tek alternatif Pile – Arçoz ( Yiğitler) yolu kalmıştı. Uzun süren bir süreç oldu. Günün sonunda yolun yapımıyla ilgili bir noktaya gelindi. Güneyin de yolun yapımıyla ilgili BM nezdinde girişimleri vardı. Bu süreç başladığı zaman güneyin basına verdiği açıklamalar bizim bilgimize geldikçe, yol ile ilişkilendirilmesinin bizi rahatsız ettiğini taraflarımıza ilettik. Güney tarafından talep edilen süreç, yolla ilişkilendirildi. Bu süreç bizim en baştan karşı çıktığımız bir süreçti. Yeşil Hat içerisindeki alanda yapılacak statükonun değişimine yönelik herhangi bir çalışmanın toplum liderlikleri tarafından ele alınıp uzlaşıya varılması, muhtarlıklar tarafından da proje bazında hayata geçmesine yönelik çalışmalar başlatılması gerekiyor. Bu konuda bize garip eleştiriler geldi. Bunlardan biri, yolla ilgili çalışma sürecinde, Türk askerinin köye girişini sağlamaya yönelik bir hazırlık olduğu yönündeydi. Bu insanlar köyde yıllarca birlikte yaşadı. Bu sadece o insanların saygısıyla gerçekleşen bir durumdu. Köyde Kıbrıslı Rumların rahatlaması için gerekli mesajları verdik. İnsanlara kaybı uyandıracak yeni bir çatışma doğuracak ortama girmemek adına mümkün olduğu kadar toplumla paylaşmadan muhataplar arasında bunları sürekli görüştük. İnsanların huzurunun bizim için en önemlisi olduğunu söyledik. Pile’de yaşayan Kıbrıslı Rumlar bizi düşmanımız değil, birlikte yaşamak için çaba sarf edeceğiz.”

“Güney, Pile’deki çalışmalarını ivedi olarak durdurmalı”

“Güney ara bölgede çalışmaya başladı. Bu çalışmaları yolla ilişkilendirmeyin dedik. BM ile görüştük. Ama bir anda tarımsal araziler içerisine iş araçları girdi ve çalışmaya başladı. Gerilimin yükselmesini istemediğimiz için basına açıklama yapmadık. Cuma günü üst düzey bir toplantı gerçekleşti. Bu çalışmanın durdurulmasını istediğimizi ifade ettik. Bizim alan içinde önceden verilmiş projelerimiz vardı durduruldu. Bu alanda statükoda bir değişikliğe gidilecekse dikkatli davranmamız gerek. Bizimle müzakere edilerek bu alanda çalışma yapılması gerektiğini söylüyoruz. 3 gündür çalışmalar devam ediyor. Bunun ivedi olarak durdurulması gerek. Diyalog yoluyla sıkıntılarımızı aktarmamıza rağmen bu karşılık bulmadı. Bu yüzden basın açıklaması yapıyoruz. Biz Pile’deki huzurun, barışın, birlikte yaşamanın sürdürülmesi adına statükoda uzlaşıya varılmadan başlayan değişikliğin kabulü yoktur.“