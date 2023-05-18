Güney LGBT+ haklarında AB içerisinde 29’uncu sırada

Kıbrıs’ın güneyi LGBT+ bireylerin haklarının korunması ve sağlanması konusunda Avrupa Konseyi'ne üye ülkeler arasında 29’uncu sırayı aldığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, güneyin LGBT+ bireylerin hakları konusunda 49 Avrupa Konseyi üyesi ülke içinde 29’uncu sırayı aldığını yazdı.

Habere göre, İnsan Hakları ve Yönetim Komiseri Maria Stilianu Lottidi tarafından 17 Mayıs Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü sebebiyle dün yapılan açıklamada, ülkedeki LGBT+ bireylere yönelik homofobik/transofobik davranışların küçümsenemeyecek düzeyde olduğu dile getirildi.