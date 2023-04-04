Güney Kıbrıs'a en çok geliri İsrailli turist bıraktı

Kıbrıs’ın güneyinde Ocak ayında en çok turistin İngiltere’den geldiği, en çok günlük harcamayı ise İsrailli turistlerin yaptığı bildirildi.

Alithia gazetesi, ocak ayında Kıbrıs’ı en çok 18 bin 631 kişiyle İngiltere’den gelenler ziyaret ederken, 14 bin 991 kişiyle İsrailli turistlerin ikinci sırayı aldıklarını yazdı.

Gazete, en çok günlük harcamanın ise, ortalama 3,3 gün Güney Kıbrıs’ta kalan İsrailliler tarafından yapıldığını, İsraillilerin günlük 145,63 Euro harcadıklarını aktardı.

Habere göre ayrıca, kişi başı en çok harcamayı ise 721 Euro’yla 624 Avusturyalı turist yaptı.