Güney basın özetleri (3.4.2023)

Alithia gazetesinin ana haberi “Likit gazın aşırı fiyatlandırılması hakkında araştırma – Ticaret Bakanlığı distribütörlerden ilgili veriler istedi, onlar Rekabeti Koruma Komitesine başvurdu” başlıkları altında veriyor. Alithia ön sayfasındaki haberde şöyle yazıyor:

Süpermarketlerde 18 ile 23 avro arasında satılan, köşklerde ise fiyatı 26 avroya ulaşan 10 kiloluk gaz tüpünün perakende satışı aşırı boyutlarda. Daha geçen Ocak ayında çoğu savunmasız hanenin temel tüketim ürünü olan gaz tüpü fiyatı16 avroydu. 2022’nin Ocak ayında 14, 2021’in Ekim ayında ise 13 avro.

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Haravgi gazetesinin ana haberi:

“Kıbrıs, IMO için AB onayını aldı ve reddetti – Önce Vasilis Dimitriadis'in adaylığını onayladılar ve aynı gün reddettiler”

Ön sayfada öne çıkan noktalar şöyle:

Gerçekler, Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmanın Kıbrıs'ın adaylığının değerlendirilmesinden önce geldiğine dair Cumhurbaşkanını yalanlıyor.

Web sitesi tradewindsnews.com’un 8 Mart 2023 tarihli yayınına göre, Vasilis Dimitriadis'in adaylığı AB tarafından önerildi.

AB'nin Denizcilik Müsteşarı Vasilis Dimitriadis’in adaylığına ilişkin teklifinin reddedilişi kindarlık nedenlerden dolayı oldu.

Habere göre

Hristodulidis Hükümeti, Kıbrıs'ın Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreterliği adaylığını reddetti. Cumhurbaşkanı geçen Cumartesi günü yaptığı açıklamada, " Kıbrıs Cumhuriyeti'nin olası bir adaylığının Yunanistan ile Türkiye arasında BM Güvenlik Konseyi'nde ve aynı zamanda İMO’da işbirliği yapmasına ilişkin anlaşmasından, çok daha önce düşünüldüğünü” söyledi. Oysa AB’nin Kıbrıs'a kendi adayını ve somut olarak da eski Denizcilik Müsteşarı Vasilis Dimitriadis'i destekleme önerisiyle ilgili yayınlar uluslararası basına 8 Mart 2023 tarihinde web sitesi tradewindsnews.com aracılığıyla sızdırıldığını vurgularız.

AB'nin Kıbrıs'a Dimitriadis'in adaylığını teklif ettiğine ve bunun AB üye devletleri tarafından destekleneceğini belirttiğine dair sitede yazılanlar Cumhurbaşkanı Hristodulidis'i yalanlamaktadır. Sonuç olarak, yayına göre, eski Denizcilik Bakanı Dimitriadis ile Kıbrıs'ın adaylığı yüksek bir başarı olasılığı yakalıyordu. Dimitriadis de teklifi reddetmemiş ve yeni Hükümet ile istişare edeceğini söylemişti.

Haravgi'nin aldığı güvenli ve çapraz referanslı bilgilere göre Dimitriadis 7 Mart'ta Cumhurbaşkanı'ndan adaylığı için onay aldı ama aynı gün öğleden sonra seçilme şansı olmadığı gerekçesiyle adaylığının iptal edildiği kendisine bildirildi. Aynı bilgiler, Hükümetin ve Cumhurbaşkanı Hristodulidis'in cumhurbaşkanlığı seçimlerinin seçim öncesi dönemine ilişkin nedenlerle Dimitriadis'e karşı kin beslediğini belirtiyor.

Ayrıca, bu şekilde, IMO'nun Genel Sekreterliğine bir Kıbrıslının gelmesi ve sonuç olarak Kıbrıs'ın, başkanı Kıbrıslı olan AB Armatörler Birliğini ve aynı zamanda Uluslararası Deniz Ticaret Odasını kontrol etmesi gibi eşsiz bir fırsatın kaçırıldığını vurguluyor.

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Politis’in ana haberini gazetenin ön sayfasından aktarıyoruz...

“Süpermarket fiyatları bizim elimizde – Rekabetçiliğin güçlendirilmesine yönelik elektronik uygulama”

Kıbrıs Hükümeti Tüketiciyi Koruma Hizmetleri amaçlı bir ortak platform kurmak yolundaki çalışmalarına başladı. Cep telefonlarımıza indirebileceğimiz bir uygulamayla süpermarket fiyatlarını görerek kıyaslayabileceğiz.

İlgili yasa tasarısı önümüzdeki Bakanlar Kurulu toplantısına sunulacak. Hükümet rekabetçiliği ve şeffaflığı güçlendirecek bir aracın beklemeksizin hayata geçirilebilmesi amacıyla süreci hızlandırmak niyetinde.

Bu yasaya göre Süpermarketler yasal çerçeve dahilinde ortak platforma fiyat bildirimi yapmak zorunda olacak ve tüketici süpermarket filesinin nihai hesabının total değerini hesaplayabilecek.

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Son olarak da Filelefteros gazetesinin ana haberi sömestr sınavlarıyla ilgili.

“Sömestr sınavları netleşiyor – Yarın Meclis’te olağanüstü toplantı”

Eğitim Bakanlığının sömestr sınavlarına yönelik iyileştirici önlemleri yarın temsilciler Meclisinde ele alınacak.

Meclisin Eğitim Komisyonu yeni Eğitim Bakanı tarafından sunulan yeni düzenlemeleri tartışacak. Hedef ilgili tartışmanın zamanında sonlandırılması ve çalışmalar döngüsünün hızla kapanması. Çocuk Hakları Komiserinin genç öğrencilerden oluşan danışman ekibi sömestr sınavları konusundaki son derece ilginç saptamaları dikkat çekiyor.

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Kıbrıs Rum gazetelerinin diğer haberlerinden bazıları:

Filelefteros gazetesinden:

“Lefkara’ya prens ziyareti – Monaco Prensi Albert”

Yannis Hristodulu Foundation’ın düzenlediği tüm Kıbrıs okulları arası “Love Cyprus” yarışması bu akşam sonuçlanıyor. Bu akşam yapılacak olan ödül töreni vesilesiyle Kıbrıslı işadamının konuğu olarak pek çok uluslararası şahsiyet Kıbrıs’a geldi. Bu şahsiyetlerden bir tanesi olan Monaco Prensi Albert dün John Hristodulu tarafından Lefkara’da gezdirildi. Mirna Pattiki Lefka işinin yüzyıllar içinde kat ettiği yolu ve gelişimini anlattı.

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“Baf Küçük Limanına yeşil ziyaretçiler”

Ay Todoro Lisesi öğrencileri başta insanın faaliyetleri yüzünden tehdit altında olan türler olmak üzere deniz yaşamının korunmasına yönelik bir çalışma gerçekleştirdi. SODAP bölgesinden Belediye Hamamlarına kadar olan bölgede deniz kaplumbağalarının varlığı son yıllarda arttı.

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“İklim değişikliğine yönelik yeni politikalar”

Kıbrıs Cumhuriyeti iklim değişikliğine yönelik önlem ve aktiviteler içeren bir ulusal eylem planı üzerinde çalışıyor.

Yapılan araştırmalar hava sıcaklığının Lefkoşa’da yılda 1,4, Limasol’da ise 2,3 derece arttığını ortaya koydu. Hava sıcaklıklarının 3 ile 4 dereceye kadar artması bekleniyor.

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“Mevduat faizleri – Kıbrıs ile AB arasında uçurum farkı”

Kıbrıslı mevduat hesabı sahipleri Avro bölgesinin en çok haksızlığıa uğrayanları olmaya devam ediyor.

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Mülk fiyatları – Bir ev inşaatı günümüzde kaça mal oluyor?”

Piyasa araştırmaları yeni binaların inşası maliyetinin metrekare başına ortalama 1000 avronun üzerine vardığını ortaya koydu.

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Haravgi gazetesinden:

“Pahalılıkta şampiyon, maaşlarda ise arkadan takip ediyoruz”

Pahalılıkta şampiyon konumunda olan Kıbrıs maaşlarda arkadan takip ediyor. Avrupa İstatistik Dairesinin verileri Kıbrıs hanelerinin enflasyon krizini çok daha zorlu koşullar altında yaşadığını doğruluyor. Veriler uyumlaştırılmış tüketici fiyatları Mart ayı endeksinin, bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1’lik bir artış kaydederek yüzde 6’yla kapandığını ortaya koydu.

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“Eşitlik Komitesi Başkanı kadınlara karşı şiddete yönelik önlemler önceliktir, dedi”

Cinsiyetler arası eşitlik Komiseri Cozi Hristodulidu, Kadın Ekologlar Hareketinin Lefkoşa’daki Gazeteciler Birliğinde gerçekleştirilen etkinliğinde yaptığı selamlama konumasında kadınlara şiddete karşı önlem alma ve mücadelenin Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis Hükümetinin önceliği olduğunu belirtti.

“Kıbrıs’ta dört kadından bir tanesi hayatında kadına şiddet türlerinden birine maruz kalıyor. Kadına Karşı Ayrımcılığın Her Türüyle Mücadele Sözleşmesi, Kadına Şiddetle Mücadele Beyannamesi ve BM’in iki raporu bunu gösteriyor” diyen Cozi Hristodulidu tüm AB’nde cinsiyete dayalı şiddetin ekonomik maliyetinin yılda 366 milyar avro tuttuğunu söyledi. Kıbrıs’ta doğru yönde çok sayıda adım atıldığını dile getirdi.

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“Havaalanlarında güvenlik konusu düşündürüyor”

Yolcu kılığına girmiş polis güçlerinin, kabin bagajlarında taklit patlayıcı madde geçirmeyi başarması olayı Ulaştırma Bakanlığının başını ağrıtmaya devam ediyor. Ulaştırma Bakanı Aleksis Vafeadis, nelerin ve nasıl geçtiğinin anlaşılması üzere olayların kaydının alınmasını istediklerini açıkladı. Bakan bunun bir araştırma niteliğinde olmadığını kayıt altına almak olduğunu ekledi. “Sonuçlar Sivil Havacılık Dairesine teslim edilecek ve tam olarak ne olduğunun anlaşılması için olay araştırılacaktır” dedi.

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Alithia’dan kısa kısa:

“Göçmenler arasındaki haksızlıklara son – İçişleri Bakanlığının yeni planına göre göçmen konutları tapusunu tüm göçmenler alacak”

Bugüne kadar Kıbrıs Türk arazisi üzerine inşa edilmiş göçmen konutlarında kalanlar tapu alamıyordu.

Yeni göçmen apartmanları tapu alabilecekleri araziler üzerine inşa edilecek.

Aynı zamanda göçmen apartmanlarının bakımı sorumluluğu devletin üzerinden kalkacak. Yeni apartmanlarda sorumlu direkt gömenlerin kendisi olacak.

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“Türkiye Kıbrıs Cumhuriyeti ile ABD anlaşmasından rahatsız oldu – Türkiye ve işgal altındaki bölge içişleri bakanlıklarından açıklama”

Türkiye: “Türkiye, ana vatan ve garantör güç olarak Kıbrıslı Türklere zarar verilmesine asla izin vermeyecektir”

Sözde devlet: ABD’nin Doğu Akdeniz’deki dengeyi Kıbrıslı Rumlar lehine değiştirmeye çalışması diyalog olasılığını ortadan kaldırıyor”

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“Savunma Bakanı: AB Kıbrıs sorununun çözümünde belirleyici rol üstlenmelidir”

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“Covid 19 – Aşılanma tavsiyelerinde değişiklik”

17-60 yaş arası sağlıklı yetişkinlerin ek dozu almasına gerek yok.