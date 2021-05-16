Güney: Aşılar arttıkça, vakalar düşüyor



Adanın güneyinde aşıların ciddi bir koruma kalkanı oluşturduğu ve aşılamanın yüksek olduğu bölgelerde, Covid-19 pozitif vaka oranında önemli düşüşler yaşandığı belirtildi.



Fileleftheros’a göre güneyde aşılanma oranı % 44’e ulaştı. 26 Nisan - 14 Mayıs dönemine ait verilere göre, COVID-19'a karşı Aşılama Planı geliştikçe, vaka sayısı azaldı ve hastane göstergeleri de olumlu bir değişim gösterdi.



Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, özellikle aşı kapsamının % 80'i aştığı ileri yaşlarda, vaka sayısı Mart ayından bu yana çok düşük seviyelerde sabit kalırken, bu yaşlarda hastaneye yatışlar da keskin bir şekilde azaldı.



Aşının en az ilk dozunu almış olan 50-69 yaşlarında kademeli bir azalma olduğu, vaka ve hastaneye yatış sayısında önemli düşüşler yaşandığı da belirtildi.



Adanın güneyinde ilk doz ile aşılama 15 Mayıs itibarıyla % 43,9'a denk gelen 324,573 kişiye ulaşırken, aynı zamanda nüfusun % 14,7'si iki doz aşı oldu. Bu oran 108 bin 789 kişiyi yansıtıyor.



Kıbrıs'ın güneyinde 27 Aralık 2020'den 15 Mayıs 2021'e kadar 433.362 aşı yapıldı, yani 100 kişi başına 49.3 doz aşı uygulandı. (Fileleftheros / YD)