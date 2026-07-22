“Güneş altında çalışma yasaklanmalıdır”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, Kıbrıs'ın kuzeyinde etkisini artıran aşırı sıcak hava dalgalarının yalnızca mevsimsel bir durum olmadığını, ciddi bir halk sağlığı aciline dönüştüğünü söyledi.

Yazılı açıklama yapan Dalkan, iklim değişikliğinin etkisiyle sıcak hava dalgalarının sıklığı ve şiddetinin her geçen yıl arttığını, buna bağlı hastalık ve ölümlerin de dünya genelinde yükseliş gösterdiğini ifade etti.

Özellikle yaz aylarında güneş altında çalışan işçiler, tarım emekçileri, belediye çalışanları, güvenlik görevlileri, kuryeler ve diğer açık alan çalışanlarının yaşamı tehdit eden ciddi risklerle karşı karşıya kaldığını kaydeden Dalkan, vücut sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla gelişen güneş çarpmasının acil müdahale gerektiren ve zamanında tedavi edilmediğinde ölümle sonuçlanabilen ciddi bir tıbbi tablo olduğunu belirtti.

Güneş çarpmasının yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma, bilinç bulanıklığı, bayılma, nöbet, sıcak ve kuru cilt ile hızlı nabız ve solunum gibi belirtilerle kendini gösterebileceğini aktaran Dalkan, bu belirtilerin görülmesi halinde kişinin derhal serin bir ortama alınması, soğutma uygulanması ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verilmesi gerektiğini vurguladı.

Aşırı sıcaklardan yalnızca açık alanda çalışanların değil, 65 yaş üzerindeki bireylerin, bebek ve çocukların, gebelerin, kalp, akciğer, böbrek hastaları ile diyabet hastalarının da daha fazla etkilendiğine dikkat çeken Dalkan, vatandaşlara özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, gün boyunca bol su tüketmeleri, açık renkli ve ince giysiler tercih etmeleri, ağır fiziksel aktiviteleri günün serin saatlerine bırakmaları ve çocuklar, yaşlılar ile evcil hayvanları park halindeki araçlarda kesinlikle bırakmamaları çağrısında bulundu.

Açık alanda aşırı sıcak altında çalışmanın bir tercih değil, iş sağlığı ve güvenliği sorunu olduğunu vurgulayan Dalkan, devletin çalışanların yaşamını koruma yükümlülüğü bulunduğunu belirtti.

Bu kapsamda Meteoroloji Dairesi'nin yüksek sıcaklık uyarısı yaptığı günlerde, özellikle 11.00-16.00 saatleri arasında güneş altında yürütülen zorunlu olmayan tüm açık alan çalışmalarının yasaklanmasını isteyen Dalkan, işverenlerin çalışma saatlerini günün serin saatlerine göre yeniden düzenlemesi, çalışanlara gölgelik alan, yeterli içme suyu ve düzenli dinlenme araları sağlaması gerektiğini ifade etti.

Dalkan ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın aşırı sıcaklarda çalışmayı düzenleyen bağlayıcı iş sağlığı ve güvenliği kurallarını gecikmeden yürürlüğe koyması çağrısında bulundu.

Hiçbir insanın ekmeğini kazanırken hayatını kaybetmemesi ya da kalıcı sağlık sorunları yaşamaması gerektiğini belirten Dalkan, sıcaklığa bağlı hastalık ve ölümlerin önlenebilir olduğuna işaret ederek, bilimsel veriler doğrultusunda alınacak basit ancak kararlı önlemlerle bu risklerin büyük ölçüde azaltılabileceğini kaydetti.

Dalkan, "İnsan sağlığı ertelenemez. Aşırı sıcaklarda çalışanların korunması devletin ve toplumun ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.