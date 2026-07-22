12.00-16.00 saatleri arasında açık alanda çalışmak yasaklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle 22 Temmuz ile 1 Ağustos tarihleri arasında, her iki tarih de dahil olmak üzere, saat 12.00 ile 16.00 arasında açık alanda, güneş altında çalışma yapılmasını yasakladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yasak, 22/1992 sayılı İş Yasası'nın 36'ncı maddesinin Bakanlığa verdiği yetki kapsamında alındı. Kararın, KKTC Meteoroloji Dairesi'nin hava sıcaklığı tahminleri ile iş sağlığı ve güvenliği açısından oluşabilecek riskler dikkate alınarak uygulamaya konulduğu belirtildi.

Kararda, tarım ve inşaat sektörlerinde meskun mahal dışında yapılacak işler için işe başlama saatlerinin işveren tarafından belirlenebileceği ifade edildi. Ayrıca inşaat işlerinde kullanılacak agrega, hazır beton, diğer inşaat malzemeleri ile iş makinelerinin çalışma alanına taşınmasının erken işe başlama saatleri kapsamında yapılabileceği kaydedildi.

Hasipoğlu: "Aşırı sıcaklarda çalışanlarımızın sağlığını korumak önceliğimiz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, yaz aylarında etkisini artıran aşırı sıcak hava koşullarının çalışanların sağlık ve güvenliği üzerinde oluşturabileceği riskleri en aza indirmek amacıyla Bakanlık tarafından alınan kararı kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Hasipoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yaz aylarında etkisini artıran aşırı sıcak hava koşullarına bağlı olarak çalışanlarımızın maruz kalabileceği sağlık ve güvenlik risklerini azaltmak, güvenli çalışma ortamlarının devamlılığını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz.

KKTC Meteoroloji Dairesi’nin hava sıcaklığı tahminleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yapılan teknik değerlendirmeler doğrultusunda alınan karar uyarınca, 22 Temmuz 2026 tarihinden 1 Ağustos 2026 tarihine kadar (her iki tarih dâhil), 12.00–16.00 saatleri arasında açık alanda ve doğrudan güneş altında çalışma yapılması yasaklanmıştır.

22/1992 sayılı İş Yasası’nın 36’ncı maddesi kapsamında alınan bu karar; aşırı sıcaklara bağlı olarak ortaya çıkabilecek sıcak çarpması, aşırı sıvı kaybı ve benzeri mesleki sağlık risklerinin önlenmesi amacıyla hayata geçirilmiştir.

Alınan karar doğrultusunda, açık alanda faaliyet gösteren tüm işverenlerimizin çalışma programlarını belirtilen saatleri dikkate alarak yeniden düzenlemeleri ve çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumaya yönelik gerekli tüm tedbirleri eksiksiz şekilde uygulamaları büyük önem taşımaktadır.

Öte yandan, meskûn mahal dışında yürütülen tarım ve inşaat sektörlerindeki faaliyetlerde, işin niteliği ve çalışma koşulları dikkate alınarak erken saatlerde çalışmaya başlanabilecektir. Bu kapsamda, inşaat sahalarında agrega, hazır beton, diğer inşaat malzemeleri ile iş makinelerinin taşınmasına yönelik çalışmalar da erken çalışma düzeni içerisinde gerçekleştirilebilecektir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumaya yönelik uygulamalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Alınan kararın etkin şekilde uygulanması amacıyla gerekli denetimler devam edecek olup, tüm işverenlerimizi ve çalışanlarımızı yasal düzenlemelere titizlikle uymaya davet ediyorum.

Aşırı sıcak hava koşullarında çalışanlarımızın sağlığını korumak, güvenli çalışma ortamlarını sağlamak ve iş kazalarının önüne geçmek hepimizin ortak sorumluluğudur.”