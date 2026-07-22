600 gram uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Gönyeli'de bir evde düzenlenen operasyonda yaklaşık 600 gram hintkeneviri olduğuna inanılan madde, hassas terazi ve 17 bin 100 TL nakit para ele geçirildi. O.H.K., B.C.K. ve J.C.O., "Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) İthal-Alma-Tasarruf-Verme" suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ozan Özder, 21 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.15 ile 17.00 arasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin, Gönyeli'de O.H.K. ile B.C.K.'nin kaldığı ikametgahta mahkeme emriyle arama yaptığını söyledi.

Aramada zanlıların tasarrufunda toplam yaklaşık 600 gram hintkeneviri olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunduğuna inanılan siyah renk hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 17 bin 100 TL nakit para bulunarak emare alındı. İki zanlı olay yerinde suçüstü tutuklandı.

Polis, soruşturma kapsamında zanlılardan alınan ifadelerde uyuşturucu maddelerin J.C.O.'dan temin edildiğinin belirlendiğini, bunun üzerine hakkında derdest emri bulunan J.C.O.'nun da tespit edilerek tutuklandığını aktardı.

Soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirten polis, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, uyuşturucunun nasıl ve nereden temin edildiğinin araştırılacağını ifade ederek zanlıların iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, soruşturmanın selameti açısından üç zanlının da iki gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.