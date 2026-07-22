Avukat Aslı Murat, aşırı sıcak hava koşullarında çalışanların korunmasına yönelik önlem alınmamasını eleştirerek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Murat, Bakanlığa hitaben, "İş Yasası'nın size verdiği yetkiyi kullanmak için hava sıcaklığının kaç dereceye çıkmasını bekliyorsunuz?" diye sordu.

Aşırı sıcaklarda gerekli tedbirlerin alınmamasını eleştiren Murat, "İlla birilerinin fenalaşmasını, sağlığını kaybetmesini ya da aşırı sıcakların yol açabileceği iş kazalarının yaşanmasını mı bekliyorsunuz?" sorusunu sordu.

Devletin görevinin hak ihlalleri yaşandıktan sonra müdahale etmek değil, bunların yaşanmasını önlemek olduğunu vurgulayan Murat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı bilimsel verileri dikkate alarak gerekli tedbirleri almaya çağırdı.

Murat, "Bir kez olsun önleyici davranın. Bilimsel verileri dikkate alarak gerekli tedbirleri alın ve çalışanların yaşamını, sağlığını ve onurunu koruyun" dedi.