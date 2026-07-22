“Polisten kaçtı, aracında muşta ve bıçak bulundu”

Gönyeli'de polis kontrolü sırasında "dur" ihtarına uymayarak kaçan C.A., kısa süreli takibin ardından Ortaköy'de durduruldu. Araçta yapılan aramada muşta ve bıçak ele geçirilmesi üzerine tutuklanan zanlı, "Kanunsuz Bıçak ve Tecavüzi Alet Taşıma" suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Bayram Yıldırım, 21 Temmuz 2026 tarihinde saat 20.20 sıralarında Kemal Şemiler Caddesi üzerinde gerçekleştirilen trafik kontrolü sırasında zanlının kullandığı aracın durdurulmak istendiğini anlattı.

Zanlının polisin "dur" emrine uymayarak aracı görevli polislerin üzerine sürdüğünü ve olay yerinden kaçtığını belirten Yıldırım, polis ekiplerinin aracı takip ederek Ortaköy'de Prof. Necdet Sezer Sokak'ta durdurduğunu söyledi.

Yıldırım, zanlının huzurunda araçta yapılan aramada direksiyonun altında gri renk bir muşta ile sürücü kapısının iç cebinde ağız uzunluğu 10 santimetre, toplam uzunluğu ise 22 santimetre olan siyah renk bir bıçak bulunduğunu ve emare olarak zapt edildiğini kaydetti.

Soruşturmanın zanlının etki edemeyeceği aşamaya geldiğini belirten polis, uygun bir teminat talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışını yasakladı, haftada bir gün en yakın polis karakoluna giderek ispat-ı vücut yapmasına, 15 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki KKTC vatandaşı kefilin 800'er bin TL'lik kefalet senedi imzalamasına karar vererek zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.