“Bizim projelerimize başkalarının sahip çıkmasından gocunmuyorum”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 5 yıllık görev süresini kapsayan icraatını “5 Yılda 100 Proje” adı altında düzenlenen basın toplantısında anlattı.

Gönyeli’deki Concorde Otel’de düzenlenen basın toplantısında Ataoğlu, bakanlık bünyesinde gerçekleştirilen projelerini anlattı.

UBP’nin imzasıyla, ada yarısının farklı noktalarındaki reklam panolarına yerleştirilen “İlk Evim Kredisi” ve “Girne Antik Liman Projesi” gibi projelerin aslında kendi bakanlığının projeleri olduğunu belirten Ataoğlu, “Bizim yaptığımız projelere başkalarının sahip çıkmasından gocunmuyorum. Ancak bu projelerin hangi bakanlığın bütçesinden çıktığını sizlerle paylaştım. Herkes biliyor” dedi.

Yerel ve genel seçimlerin Aralık ayında, aynı gün yapılması yönündeki UBP MYK kararı ve kendisinin “3 – 5 UBP’li vekilin söylemesiyle iki seçimin aynı günde yapılmasına karşıyız” açıklamasının sorulması üzerine Ataoğlu, “Hala aynı noktadayım. Eğer koalisyon hükümetiysek, eğer ortaksak, hükümeti oluşturan partilerin yetkili kurullarının seçim tarihine karar vermesi gerekiyor” dedi.

Ataoğlu, DP’nin PM ve MYK toplantılarının yarın gerçekleşeceğini ve kararın üretileceğini ifade etti.

“Bizim yaptığımız projelere başkalarının sahip çıkmasından gocunmuyorum”

Basının sorularını yanıtlayan Ataoğlu, YENİDÜZEN’in, “Antik Liman ve İlk Evim Kredisi gibi projeler, UBP’nin imzasıyla reklam panolarına taşındı ancak şimdi siz bakanlığınızın projeleri olduğunu söylüyorsunuz. Bu projeler tam olarak hanginizin?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Bu projelerin atlında hepimizin imzası var. Birinin sahip çıkması, onun yaptığı anlamına gelmiyor. Ama bugün Girne Antik Liman veya İlk Evim Kredisi ile ilgili ne kadar sorumluluk taşıdığımızı, bu projelerin hangi bakanlığın bütçesinden çıktığını sizlerle paylaştım. Herkes biliyor. Bizim yaptığımız projelere başkalarının sahip çıkmasından gocunmuyorum.”

“Seçim tarihine 3 – 5 vekil değil, koalisyon partilerinin yetkili kurulları karar vermeli”

Yerel ve genel seçimlerin Aralık ayında, aynı gün yapılması yönündeki UBP MYK kararı ve kendisinin “3 – 5 UBP’li vekilin söylemesiyle iki seçimin aynı günde yapılmasına karşıyız” açıklamasının sorulması üzerineyse Ataoğlu, “Hala aynı noktadayım. Eğer koalisyon hükümetiysek, eğer ortaksak, hükümeti oluşturan partilerin yetkili kurullarının seçim tarihine karar vermesi gerekiyor” dedi.

Ataoğlu, DP’nin PM ve MYK toplantılarının yarın gerçekleşeceğini ve kararın üretileceğini ifade etti.