Kıbrıs Postası TV'de Gökhan Altıner'in sunduğu "Sabah Postası" programına katılarak açıklamalarda bulunan Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, YENİDÜZEN’in dünkü manşetine yanıt verdi.

Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş’in, Maliye Bakanlığı’nın deprem fonundaki ödemeleri başka alanlara yönlendirmesi nedeniyle okullardaki güçlendirme çalışmalarının durduğuna dair açıklamasını yanıtladı. Çavuşoğlu, Bakanlık olarak Deprem Komitesi’nin çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini iddia ederek, "Komitenin yürüttüğü çalışmalarda herhangi bir duraksama yok. Maliye Bakanlığı’ndaki dönemsel yazışma işlemleri nedeniyle bazı gecikmeler yaşandı, ancak bu durum çalışmaların durduğu anlamına gelmez. Ödemelerde yaşanan aksaklıklar, bazı okullarda süreci yavaşlatmış olabilir, fakat gerekli çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

KTÖS’ün, Maliye Bakanlığı'nın ödeme yapmaması nedeniyle güçlendirme çalışması durdurulan Şht. Yalçın İlkokulu’nda yapılan eyleme de değinen Çavuşoğlu, eylem yapılmadan bir gün önce bir toplantı gerçekleştirildiğini ve krizin bu toplantıda çözüldüğünü savundu. Çavuşoğlu, "Toplumu yanlış yönlendirmemek lazım; gündem yapıldıktan sonra sorun çözülmüştü" dedi.

Türkiye’deki 6 Şubat depremlerinin ardından Kıbrıs’ın kuzeyindeki pek çok okulun depreme karşı dayanıklı olmadığının fark edilmesi üzerine UBP – YDP – DP Hükümeti, vatandaşın cebinden yaptığı kesintilerle 1 milyar TL’lik bir fon oluşturmuştu. Bu fonun, okullarda devam eden inşaatların ödenmesi için kullanılması gerekiyordu ancak hükümet, bir süredir gerekli ödemeleri ya yapmıyor ya da gecikmeli ödemeler gerçekleştiriyor. Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Ekinci, 8 aydır mühendislere ödeme yapılmadığını, bu nedenle pek çok okulda inşaat çalışmalarının durduğunu söylemişti. Şehit Yalçın İlkokulu’ndaki güçlendirme çalışmalarını yürüten Adışanlı Consruction LTD direktörü Ahmet Adışanlı da YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında mühendislere ödeme yapılmaması nedeniyle çalışmaların durduğunu doğrulamıştı. Öte yandan Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ise müteahhitlere yapılan ödemelerin zaman zaman geciktiğini söylemişti. KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ise YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında, “Öğrenciler konteyner sınıflarda ders görürken çalışmalar durdu. Araştırdık, ödeme yapılmadığını öğrendik. Soruyorum; bu paralar nereye gitti? Bu insanlar neden ödenmiyor?” diye sormuştu. Tüm yaşananlar ışığında Şht. Yalçın İlkokulu’nda KTÖS ve okul aile birliği okulda eylem yapmıştı.

1 Milyar TL kayıp!