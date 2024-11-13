1 Milyar TL kayıp!

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Türkiye’deki 6 Şubat depremlerinin ardından Kıbrıs’ın kuzeyindeki pek çok okulun depreme karşı dayanıklı olmadığının fark edilmesi üzerine UBP – YDP – DP Hükümeti, vatandaşın cebinden yaptığı kesintilerle 1 milyar TL’lik bir fon oluşturdu. Bu fonun, okullarda devam eden inşaatların ödenmesi için kullanılması gerekiyordu ancak hükümet, bir süredir gerekli ödemeleri ya yapmıyor ya da gecikmeli ödemeler gerçekleştiriyor.

Yaşananlar, pek çok okulda inşaatların durmasına neden olurken, akıllarda tek bir soru uyandırdı: Fonda biriken paraya ne oldu?

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Ekinci, 8 aydır mühendislere ödeme yapılmadığını, bu nedenle pek çok okulda inşaat çalışmalarının durduğunu söyledi.

Şehit Yalçın İlkokulu’ndaki güçlendirme çalışmalarını yürüten Adışanlı Consruction LTD direktörü Ahmet Adışanlı da YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında mühendislere ödeme yapılmaması nedeniyle çalışmaların durduğunu doğruladı.

Öte yandan Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ise müteahhitlere yapılan ödemelerin zaman zaman geciktiğini ancak bu gecikmelerin işlerin durmasına neden olmadığını söyledi. Gürcafer, “şu anda birkaç okulun inşaatı durmuş durumda ama duran çalışmalar kısa süreli ve teknik konulardan dolayı” dedi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ise YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında, “Öğrenciler konteyner sınıflarda ders görürken çalışmalar durdu. Araştırdık, ödeme yapılmadığını öğrendik. Soruyorum; bu paralar nereye gitti? Bu insanlar neden ödenmiyor?” diye sordu.

Tüm yaşananlar ışığında Şht. Yalçın İlkokulu’nda KTÖS ve okul aile birliği bugün okulda eylem yapacak.

İlgili kesimler ne dedi?

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş:

“Bu insanlar neden ödenmiyor?”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, süreci anlattı, “Bu paralar nereye gitti? Bu insanlar neden ödenmiyor?” diye sordu.

YENİDÜZEN’e konuşan KTÖS Genel Sekreteri Maviş, bir yıl boyunca vatandaştan kesinti yapılarak okulların güçlendirilmesine yönelik bir fon oluşturulduğunu, bu fona ayrıca Merkez Bankası’nın 400 milyon TL katkı yaptığını söyledi.

Fonda biriken miktarın 1 milyar TL’ye yakın bir para olduğunu belirten Maviş, oluşturulan bütçenin Derem Komitesi’ne verildiğini ve bazı okullarda çalışmalara başlandığını anımsattı.

Ancak 1 milyar TL’nin 350 milyon TL’sinin bloke edildiğini söyleyen Maviş, 650 milyon TL’nin hesapta olduğunu dile getirdi.

Bu konuyu iki hafta İnşaat Mühendisleri Odası heyetinin Maliye Bakanlığı’na gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili haberlerin satır başlarından öğrendiklerini belirten Maviş, “Öğrendikten sonra araştırdık. Kontroller ve mühendisler bir süredir ödenmiyor. Buna bazı müteahhitler de dahil… Şu an işler durdu, peki soruyorum; bu paralar nereye gitti? Bu insanlar neden ödenmiyor? Öğrenciler konteynerlerde ders görüyor. Bir an önce bu çalışmaların bitmesi gerekirken, sorunları çözmesi gereken hükümet bu sorunu çözemiyor” dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Başkanı Abdullah Ekinci:

“Bir süredir ödeme yapılmıyor”

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Başkanı Abdullah Ekinci, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, okulların güçlendirme projesi kapsamında kontrollük ve müşavirlik hizmeti verenlere 8 aydır ödeme yapılmadığına dikkat çekti.

Bu projelerde asıl sorumluluğun Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Planlama ve İnşaat Dairesi'ne ait olduğunu belirten Ekinci, bakanlığın bu görevden kaçındığını söyledi.

Ekinci, “Son 8 aydır sahada çalışan üyelerimiz, kendi ceplerinden harcama yaparak Karpaz'dan Lefke'ye kadar geniş bir alanda projelere katkı sunmalarına rağmen, Maliye Bakanlığı’ndaki bürokratik engeller nedeniyle ödemelerini alamamaktadır. Başbakanlık ve Milli Eğitim Müsteşarları, sorunun çözümü için bizlerle yakın temas halindedir ve gereken adımların atılması için çaba göstermektedir” şeklinde görüş bildirdi.

Ekinci, sorunun çözümü için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını da belirterek, dün akşam konu hakkında ilgili bakanlıkların müsteşarlarıyla birlikte bir toplantı gerçekleştirdiklerinin bilgisini de verdi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer:

“Ödemeler zaman zaman gecikiyor”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, müteahhitlere yapılan ödemelerin zaman zaman geciktiğini ancak bunun inşaatı durdurabilecek noktada olmadığını söyledi.

Gürcafer, “Müteahhitlere bugüne kadar ödemeleri hep yapıldı, zaman zaman gecikmiş olsalar da ödendiler. Söz konusu okul olması bir hassasiyet durumu yaratsa da, herkes biliyor ki bu iş ödeme yapılmadan olmaz. Geciktirildiği zaman endişe ediyoruz. İlk başladığımız zamanlarda sistemsel olarak sıkıntılar yaşamıştık ama sonraları bu sıkıntıları çözdük. Şu anda birkaç okulun inşaatı durmuş durumda ama duran çalışmalar kısa süreli ve teknik konulardan dolayı” şeklinde konuştu.

Şehit Yalçın İlkokulu’ndaki güçlendirme çalışmalarını yürüten Adışanlı Consruction LTD direktörü Ahmet Adışanlı:

“Çalışmaları durdurma zorunda kaldık”

Güçlendirme çalışmaları yaklaşık 2 ay önce duran Şht. Yalçın İlkokulu’ndaki inşaatı üstlenen Adışanlı Consruction LTD Direktörü Ahmet Adışanlı, çalışmaların durduğunu doğruladı, sebeplerini açıkladı. Ahmet Adışanlı YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, çalışmaların durmasındaki ilk sebebin, kendilerini kontrol eden mühendislere ödeme yapılmamasından kaynaklandığını belirten Adışanlı, bu konuda gerekli yazıları ilgililere ilettiklerini ancak şu an için işin durduğunu söyledi.

İnşaat alanında yayınlar yapıldığını da ifade eden Adışanlı, “Biz işimizi temiz düzgün yapıyoruz. Olması gerektiği gibi yapıyoruz. Güçlendirme çalışması yapmak zor bir iştir” dedi.

KTÖS Şht. Yalçın İlkokulu’nda eylem yapacak

Öte yandan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş bugün saat 12.30’da Şht. Yalçın İlkokulu’nda okul aile birliği ile birlikte bu konuda bir eylem yapacaklarını açıkladı. Maviş, “Şht. Yalçın İlkokulu Maraş’taki atıl olan binalara benzedi. İsmini verdiğimiz gibi, okulu da şehit etmiş durumdayız. Hem bu okulda güçlendirme çalışmaları yapılmadı, hem de yıkılan binada bir şey yapılmadı. Hiçbir çalışma yapılmazken öğrencilerimiz de konteynerlerde derslerini yapıyor” şeklinde konuştu.