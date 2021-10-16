Gündem erken seçim: 26 Aralık masada

Ayşe GÜLER

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin istifasının ardından erken seçim tarihi olarak 26 Aralık masaya yatırıldı, siyasi kulisler hareketlendi.

‘Nisap’ krizi nedeniyle günlerdir toplanamayan Meclis’te Salı günü olağanüstü birleşim gündeme geldi, siyaset; erken seçim tarihi ve bundan sonraki süreçte izlenecek yol haritasına ilişkin Danışma Kurulu toplantısından çıkacak sonuca kilitlendi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, muhalefet parti başkanlarıyla gayrı resmi görüşerek, 26 Aralık’ta erken seçim yapılmasına ilişkin öneri sunduğunu YENİDÜZEN’e açıkladı, “Uzlaşıya yaklaşıldı” dedi.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Meclis’te seçim kararının alındığı günün ardından 60 gün içerisinde erken seçim yapılmasını istediğini açıkladı, önerilen tarihin Hukuk Siyasi İşler Dış ilişkiler Komitesinde görüşülerek, karar altına alınması gerektiğine vurgu yaptı.

TDP Genel Başkanı Özyiğit, 26 Aralık’ta seçim yapılmasına ilişkin önerinin kendisine de iletildiğini ancak bu öneriyi resmi olarak masada görmek istediklerini kaydetti.

Öte yandan UBP Genel Sekreteri, Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Salı günü gerçekleşecek Danışma Kurulu toplantısının ardından erken seçime ilişkin sürecin netlik kazanacağını kaydetti.

Hasipoğlu, toplantıdan çıkacak sonucun parti yetkili organlarında tartışılacağını da dile getirdi.

SİYASİ PARTİ YETKİLİLERİ NE DEDİ?

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın:

“Kararın alınmasından sonra 60 gün içerisinde seçim yapılmalı”

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Salı günü gerçekleşecek Danışma Kurulu toplantısına katılacaklarını, erken seçim tarihi ve aciliyeti olan yasalarla ilgili uzlaşı zemini aranacağını söyledi.

Sorakın, toplantıdan çıkacak sonuca göre olağanüstü toplantıya katılıp, katılmayacaklarının netleşeceğini belirtti.

CTP’nin Meclis’ten seçim kararının alındığı günün ardından 60 gün içerisinde erken seçim yapılmasını istediğini açıklayan Sorakın, “Antidemokratik tutum söz konusu olursa, UBP kendi düşüncelerini dayatmaya çalışırsa, tüm bunlara ortak olmayacağız” dedi.

Sorakın, süreçle ilgili siyasi partilerle temaslarını önümüzdeki hafta yapacaklarını kaydetti.

Sorakın, seçime yönelik önerilen tarihin Hukuk Siyasi İşler Dış ilişkiler Komitesinde görüşülerek, karar altına alınması gerektiğini de sözlerine ekledi.

UBP Genel Sekreteri, Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu:

“Danışma Kurulu sonrasında süreç netleşecek”

UBP Genel Sekreteri, Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Salı günü gerçekleşecek Danışma Kurulu toplantısının ardından erken seçime ilişkin sürecin netlik kazanacağını kaydetti.

Hasipoğlu, toplantıdan çıkacak sonucun parti yetkili organlarında tartışılacağını da dile getirdi.

Henüz net bir tarihin olmadığını da söyleyen Hasipoğlu, “Günün sonunda parti yetkili organlarında 3 Nisan’a yönelik tarih görüşülmüştü. Yeni durum ortaya çıktı. Hükümet öncelikle kurulması gerekir, erken seçim de gündeme gelecek” dedi.

Hasipoğlu, Meclis’in gündemine gelmesi gereken, aralarında muhaceret affı, Genel Tarım Sigortası Fonu Bütçe Yasa Tasarısı’nın bulunduğu önemli yasa çalışmalarının bulunduğunu söyledi.

TDP Genel Başkanı Özyiğit:

“26 Aralık önerisini resmi olarak masada görmek istiyoruz”

TDP Genel Başkanı Özyiğit, 26 Aralık’ta seçim yapılmasına ilişkin önerinin kendisine de iletildiğini ancak bu öneriyi resmi olarak masada görmek istediklerini kaydetti.

Salı günü gündemde olan ancak kesinleşemeyen Meclis’in olağanüstü toplantısına katılıp, katılmayacaklarına henüz karar vermediklerini söyledi.

Özyiğit, “Niyet nedir, bir anlayalım, ona göre karar veririz” dedi.

Başbakan Ersan Saner’in erken seçime ilişkin Aralık sonu söylemlerini de değerlendiren Özyiğit, ortak bir konsensüs sağlanması halinde bu tarihe sıcak bakabileceklerini de aktardı.

Özyiğit, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin istifa etmesine rağmen istihdamların devam ettiğini, arazi dağıtımlarının sürdüğünü kaydederek, “Bu hükümet bir an önce görevden uzaklaştırılmalıdır” şeklinde konuştu.

Aday olmayacağı kesinleşen isimlerin kuracağı teknokrat hükümetin hayata geçmesi gerektiğini de belirten Özyiğit, “Biz bunun içerisine katılacak değiliz. Ancak güvenli şekilde seçime gitmek istiyoruz” dedi.

Özyiğit, şu anda Başbakan’ın “nisap sağlama zorunluluğum” yok diyerek, istedikleri kararları alıp, uygulamaları yapacağını belirttiğini söyleyerek, “Hükümet, etik olarak icraat yapmaz, adım atamaz. Ancak UBP 40 yıllık geçmişinde de partizanlığın dik alasını yaptılar. Bu nedenle düşmüş hükümeti ya kamuoyu önünde açıkça deklare etmeye çağıracağız” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a da çağrı yapan Özyiğit, bir an önce siyasi partilerle gerekli görüşmenin yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

HP Genel Sekreteri, Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu:

“26 Aralık, Danışma Kurulu’nda konuşulacak”

HP Genel Sekreteri, Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Salı günü yapılacak Danışma Kurulu toplantısında genel başkanların 26 Aralık tarihini konuşacağını söyledi.

Manavoğlu, “Erken seçim istiyoruz, genel konsensüs ve hükümetin bu konuda herhangi bir planı yoksa uzlaşılabilir” dedi.

“Hükümetin becerisizliği yüzünden halen daha bu olayı konuşmak büyük talihsiz” diyen Manavoğlu, erken seçim tarihinin çok önceden belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Manavoğlu, Danışma Kurulu toplantısı öncesine kadar parti içerisinde sürecin değerlendirileceğini de belirtti.

YDP Genel Başkanı, Milletvekili Erhan Arıklı:

“Erken seçim tarihi olarak 26 Aralık önerisi yaptım, uzlaşıya yaklaşıldı”

YDP Genel Başkanı, Milletvekili Erhan Arıklı, muhalefet parti başkanlarıyla önceki akşam telefonla yaptığı görüşmede erken seçimin 26 Aralık’ta yapılmasını önerdiğini, uzlaşı noktasına yaklaşıldığını kaydetti.

Arıklı, “Pek bir problem kalmadı gözüküyor” diyerek, “Toplumu çok daha fazla germeden, sıkıntıları büyütmeden, Meclis Başkanı’nın yaptığı toplantıda ittifak ederek, Seçim Yasası için Ad-Hoc komitesini kurup, bütçeyi geçirelim, seçime hazırlanalım” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz hafta yapılan toplanda da uzlaşıya yaklaşıldığını ancak seçim yasakları konusunda pürüz yaşandığını dile getiren Arıklı, “ Erken seçim 2022’ye kalmamalı. Eğer kalırsa, Haziran sonuna kadar sıkıntılı süreç devam eder” dedi.

Tatar, görüşmelere Salı günü başlayacak