Tatar, görüşmelere Salı günü başlayacak
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, anayasal yetkileri çerçevesinde yeni hükümetin oluşumuna yönelik görüşmelere, 19 Ekim Salı günü başlıyor.
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, anayasal yetkileri çerçevesinde yeni hükümetin oluşumuna yönelik görüşmelere, 19 Ekim Salı günü başlıyor.
Cumhurbaşkanlığı sitesinde yer alan açıklamaya göre, hafta sonu ve Mevlit Kandili tatilinin araya girmesi nedeniyle, görüşmeler Salı gününden itibaren başlayacak.
Tatar, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin genel başkanları ve bağımsız milletvekilleri ile görüşmelerde ve değerlendirmelerde bulunacak.
FOTO: ARŞİV
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Etiketler : hükümet, ERSİN TATAR